Неизвестные подожгли автомобили украинских военных в Изюме и Одессе

В Изюме Харьковской области и в Одессе неизвестные подожгли три автомобиля, пишет "Страна", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"В городе Изюме в 3:00 подожгли сразу два военных автомобиля, а именно джип Great Wall и грузовик MAN. Пожар ликвидировали через 40 минут, автомобили сгорели полностью. Ещё один случай поджога зафиксирован в Одессе. Там подожгли автомобиль Nissan, который принадлежал военному", — сообщает издание.

Информация по поджогам уже передана в СБУ.