Неизвестные подожгли автомобили украинских военных в Изюме и Одессе
"Страна": Неизвестные подожгли три автомобиля военных в Харьковской области
В Изюме Харьковской области и в Одессе неизвестные подожгли три автомобиля, пишет "Страна", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
"В городе Изюме в 3:00 подожгли сразу два военных автомобиля, а именно джип Great Wall и грузовик MAN. Пожар ликвидировали через 40 минут, автомобили сгорели полностью. Ещё один случай поджога зафиксирован в Одессе. Там подожгли автомобиль Nissan, который принадлежал военному", — сообщает издание.
Информация по поджогам уже передана в СБУ.
Ранее на Украине также зафиксировали поджог автомобиля солдата ВСУ и случай подрыва машины украинского бойца. Поджог машины случился в Оболонском районе Киева. Неподалёку от многоквартирного дома подожгли автомобиль Citroen. Аналогичная ситуация произошла и в Полтавской области, в городе Лубны.
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