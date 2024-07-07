В Киеве неизвестные сожгли микроавтобус Volkswagen, принадлежащий военнослужащему. Украинские СМИ утверждают, что владелец автомобиля, на котором нарисован огромный крест, приехал в столицу Незалежной на лечение. Передняя часть транспортного средства полностью выгорела.

Мотивы злоумышленников неизвестны, однако примечательно, что на подобных "бусиках" часто передвигаются сотрудники Территориальных центров комплектования (ТЦК) — аналогов российских военкоматов. Сеть давно заполонили видео, как они, выпрыгивая на улицу, хватают "ухилянтов".