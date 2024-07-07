В Киеве неизвестные ночью сожгли автомобиль украинского военного
В Киеве неизвестные сожгли "бусик" военнослужащего. Обложка © Telegram / "Политика страны"
В Киеве неизвестные сожгли микроавтобус Volkswagen, принадлежащий военнослужащему. Украинские СМИ утверждают, что владелец автомобиля, на котором нарисован огромный крест, приехал в столицу Незалежной на лечение. Передняя часть транспортного средства полностью выгорела.
Мотивы злоумышленников неизвестны, однако примечательно, что на подобных "бусиках" часто передвигаются сотрудники Территориальных центров комплектования (ТЦК) — аналогов российских военкоматов. Сеть давно заполонили видео, как они, выпрыгивая на улицу, хватают "ухилянтов".
Видимо, сами украинцы начали уставать от призывного беспредела. Напомним, в Одессе недавно сожгли сразу несколько автомобилей, принадлежащих военнослужащим. Первой целью народного гнева стала машина сотрудника ТЦК, а потом — обычных военных. Буквально несколько дней назад стало известно о ещё одном эпизоде такой "огненной мести".