В Одессе девушка-подросток застрелила десантника ВСУ из автомата Калашникова
"Думская": В Одессе 17-летняя девушка застрелила из АК-47 десантника ВСУ
Семнадцатилетняя жительница Одессы застрелила украинского десантника из автомата Калашникова. Об этом инциденте сообщает издание "Думская".
"Трагедия произошла, когда две пары молодых людей выпивали на съёмной квартире в "Чудо-городе", — отметили в материале.
Известно, что автомат в квартире оставил друг погибшего, который несколько дней назад вернулся из командировки. Предварительно сообщают, что выстрел случился из-за неосторожности. Местная полиция проводит проверку.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Одессе и Изюме неизвестные сожгли автомобили украинских военных. Также в Полтавской области был подорван автомобиль, который принадлежал украинской армии.
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