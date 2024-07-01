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1 июля, 11:49

В Одессе девушка-подросток застрелила десантника ВСУ из автомата Калашникова

"Думская": В Одессе 17-летняя девушка застрелила из АК-47 десантника ВСУ

Семнадцатилетняя жительница Одессы застрелила украинского десантника из автомата Калашникова. Об этом инциденте сообщает издание "Думская".

"Трагедия произошла, когда две пары молодых людей выпивали на съёмной квартире в "Чудо-городе", — отметили в материале.

Известно, что автомат в квартире оставил друг погибшего, который несколько дней назад вернулся из командировки. Предварительно сообщают, что выстрел случился из-за неосторожности. Местная полиция проводит проверку.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Одессе и Изюме неизвестные сожгли автомобили украинских военных. Также в Полтавской области был подорван автомобиль, который принадлежал украинской армии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ZenitX

Николай Рюмин
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