В Одессе девушка-подросток застрелила десантника ВСУ из автомата Калашникова

Семнадцатилетняя жительница Одессы застрелила украинского десантника из автомата Калашникова. Об этом инциденте сообщает издание "Думская".

"Трагедия произошла, когда две пары молодых людей выпивали на съёмной квартире в "Чудо-городе", — отметили в материале.