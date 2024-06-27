"Банда блогеров" задержана в Одессе за публикацию маршрутов военкомов СБУ задержала в Одессе семерых блогеров, помогавших прятаться от военкомов 27 июня, 12:28 В Одессе представители СБУ задержали семерых человек, которые "срывали мобилизацию". Обложка © Telegram / СБУ

В Одессе представители СБУ задержали семерых человек, которые "срывали мобилизацию", в том числе через чаты оповещали украинцев о перемещениях военкомов. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В Одессе представители СБУ задержали семерых человек, которые "срывали мобилизацию". Фото © Telegram / СБУ

В Одессе представители СБУ задержали семерых человек, которые "срывали мобилизацию". Фото © Telegram / СБУ

"Блогеры распространяли координаты блокпостов и маршруты перемещения мобильных групп местных военкоматов", — говорится в тексте.

Также задержанные, по данным СБУ, публиковали в Сети координаты местоположения военных ВСУ в Одессе и выкладывали ролики о преступлениях украинских бойцов. Блогерам вменяют статью о препятствовании законной деятельности ВСУ. Им грозит наказание до восьми лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что украинец опубликовал в Сети видео с военкомом, который наставил на него пистолет и заставлял выйти его из микроавтобуса. За действиями силовика в камуфляжной форме и маске наблюдала толпа, которая тут же встала на сторону безоружного соотечественника.

Авторы Татьяна Миссуми