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"Банда блогеров" задержана в Одессе за публикацию маршрутов военкомов

СБУ задержала в Одессе семерых блогеров, помогавших прятаться от военкомов

27 июня, 12:28
В Одессе представители СБУ задержали семерых человек, которые "срывали мобилизацию". Обложка © Telegram / СБУ

В Одессе представители СБУ задержали семерых человек, которые "срывали мобилизацию". Обложка © Telegram / СБУ

В Одессе представители СБУ задержали семерых человек, которые "срывали мобилизацию", в том числе через чаты оповещали украинцев о перемещениях военкомов. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В Одессе представители СБУ задержали семерых человек, которые "срывали мобилизацию". Фото © Telegram / СБУ

В Одессе представители СБУ задержали семерых человек, которые "срывали мобилизацию". Фото © Telegram / СБУ

В Одессе представители СБУ задержали семерых человек, которые "срывали мобилизацию". Фото © Telegram / СБУ

В Одессе представители СБУ задержали семерых человек, которые "срывали мобилизацию". Фото © Telegram / СБУ

"Блогеры распространяли координаты блокпостов и маршруты перемещения мобильных групп местных военкоматов", — говорится в тексте.

Также задержанные, по данным СБУ, публиковали в Сети координаты местоположения военных ВСУ в Одессе и выкладывали ролики о преступлениях украинских бойцов. Блогерам вменяют статью о препятствовании законной деятельности ВСУ. Им грозит наказание до восьми лет тюрьмы.

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Ранее сообщалось, что украинец опубликовал в Сети видео с военкомом, который наставил на него пистолет и заставлял выйти его из микроавтобуса. За действиями силовика в камуфляжной форме и маске наблюдала толпа, которая тут же встала на сторону безоружного соотечественника.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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