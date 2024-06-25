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25 июня, 15:44

Тыкал пальцем: На Украине уволили главу области, который натравил военкомов на компанию парней

На Украине уволили главу Винницкой области Борзова после конфликта на заправке

Уволенный глава Винницкой области Сергей Борзов. Фото © Telegram / Сергей Борзов

Уволенный глава Винницкой области Сергей Борзов. Фото © Telegram / Сергей Борзов

Главу Винницкой области Украины Сергея Борзова уволили из-за того, что он натравил местный военкомат на молодых людей, с которыми поругался на улице. Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Политика страны".

Видео с заправки, где бесчинствовал глава Винницкой области Украины Борзов. Видео © Telegram / "Политика страны"

У чиновника случилась словесная перепалка с группой парней на автозаправке. Разозлённый Борзов позвонил по телефону — и на место за пару минут примчались сотрудники местного военкомата. Они раздали повестки всем, на кого чиновник ткнул пальцем.

Борзову 44 года. Пост главы Винницкой области он занимал с 2020 года. Также возглавлял фракцию Владимира Зеленского "Слуга народа" в Винницком.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Зеленский уволил с поста командующего Объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля, так как тот "проворонил" прорыв российских войск в районе Торецка ДНР. На должности военный успел продержаться всего четыре месяца.

Николай Рюмин
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