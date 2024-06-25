Тыкал пальцем: На Украине уволили главу области, который натравил военкомов на компанию парней

Главу Винницкой области Украины Сергея Борзова уволили из-за того, что он натравил местный военкомат на молодых людей, с которыми поругался на улице. Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Политика страны".

Видео с заправки, где бесчинствовал глава Винницкой области Украины Борзов. Видео © Telegram / "Политика страны"

У чиновника случилась словесная перепалка с группой парней на автозаправке. Разозлённый Борзов позвонил по телефону — и на место за пару минут примчались сотрудники местного военкомата. Они раздали повестки всем, на кого чиновник ткнул пальцем.

Борзову 44 года. Пост главы Винницкой области он занимал с 2020 года. Также возглавлял фракцию Владимира Зеленского "Слуга народа" в Винницком.