Пачки денег и элитные часы: У нардепа Рады при обыске нашли целый клад, а он разбил телефон на глазах у силовиков

На Украине задержали депутата Верховной рады Николая Тищенко, ему предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы бывшего военного. Об этом сообщает Государственное бюро расследований страны (ГБР).

Задержание украинского депутата Николая Тищенко. Видео © Telegram / ХДНIПРО

Люди в форме задержали Тищенко на улице в Днепропетровске во время прогулки. При этом на появившемся в Сети видео можно увидеть, что правоохранители применяют силу. В ходе обысков у нардепа нашли пачки незадекларированных наличных денег и часы Audemars Piguet Royal Oak Offshore стоимостью 40 тысяч долларов (около трёх с половиной миллионов рублей). По данным местных СМИ, они оформлены на супругу депутата. При этом в его декларации есть ещё двое часов этого бренда и многое другое.









Также в процессе обыска парламентарий разбил свой телефон, чтобы не показывать его силовикам. На опубликованном в Сети видео слышно, что он не называет свою фамилию по просьбе следствия, при этом заявляя, что не отказывается от этого.

Украинский депутат Тищенко разбил телефон, чтобы не показывать его силовикам. Видео © Telegram / АНДРIЮК ONLINE

Сам депутат в качестве оправдания заявил, что боролся с мошенническими кол-центрами, где работает более 60 тысяч человек, а экс-военный "срывал следственные действия". Обвинение намерено просить суд о домашнем аресте для парламентария.

52-летний Тищенко — украинский ресторатор и телеведущий, кум главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. По данным СМИ, в молодости депутат был бригадиром ОПГ "Савлохи" и носил кличку Коля Оболонский. В Раде Тищенко с 2019 года, член партии Зеленского "Слуга народа".