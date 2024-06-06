Киевские чиновники пришли в ярость из-за внимания посла США к коррупции на Украине
NBC: Украинских чиновников раздражает посол США Бринк, говорящая о коррупции
Посол США в Украине Бриджит Бринк. Обложка © ТАСС / EPA / OLEG PETRASYUK
Украинских чиновников раздражает то, что посол США в Киеве Бриджит Бринк проявляет пристальное внимание к проблеме коррупции в стране. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителей украинской власти.
"Некоторые украинские официальные лица говорят, что посол США создала ненужную напряжённость и упустила из виду главный приоритет — победу на поле боя", — говорится в материале.
При этом, по словам собеседников телеканала, "настоящим разочарованием" для украинских властей стала общая позиция Вашингтона по военной помощи. Утверждается, что, в частности, Владимир Зеленский весьма недоволен масштабами передаваемого вооружения.
Ранее сообщалось, что Зеленский отстранил от службы сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников, имевших близкие связи с администрацией США. Предположительно, такой "демарш" с его стороны стал ответом на решение американского президента Джо Байдена проигнорировать "мирный саммит" в Швейцарии. Зеленский настолько обиделся, что даже публично упрекнул главу Белого дома в слабости из-за отказа посетить мероприятие. Недоволен он и тем, что Вашингтон поднимает планку в плане борьбы с коррупцией на Украине и всё чаще требует отчитаться, куда пошли выделенные Киеву миллиарды.