Замгенпрокурора Украины проверят из-за незаконного обогащения

Национальное антикоррупционное бюро Украины инициировало проверку в отношении заместителя генпрокурора страны Дмитрия Вербицкого. Генпрокурор Незалежной Андрей Костин сообщил, что его подчинённого подозревают в незаконном обогащении.

После начала в отношении Вербицкого уголовного производства Костина вызвали в Верховную раду. Однако генпрокурор приглашением не воспользовался и написал председателю законодательного органа письмо, в котором заявил, что обсуждать это дело в парламенте нецелесообразно.

"В своём письме в адрес главы Верховной рады я обратил внимание на эти обстоятельства, предложив отложить обсуждение этой ситуации до получения результатов служебного расследования. Только тогда можно будет принимать какие-то решения", — сообщил Костин в эфире национального телемарафона и добавил, что отстранять подчинённого от должности он не намерен.