Замгенпрокурора Украины проверят из-за незаконного обогащения
Замгенпрокурора Украины Вербицкого проверят из-за незаконного обогащения
Национальное антикоррупционное бюро Украины инициировало проверку в отношении заместителя генпрокурора страны Дмитрия Вербицкого. Генпрокурор Незалежной Андрей Костин сообщил, что его подчинённого подозревают в незаконном обогащении.
После начала в отношении Вербицкого уголовного производства Костина вызвали в Верховную раду. Однако генпрокурор приглашением не воспользовался и написал председателю законодательного органа письмо, в котором заявил, что обсуждать это дело в парламенте нецелесообразно.
"В своём письме в адрес главы Верховной рады я обратил внимание на эти обстоятельства, предложив отложить обсуждение этой ситуации до получения результатов служебного расследования. Только тогда можно будет принимать какие-то решения", — сообщил Костин в эфире национального телемарафона и добавил, что отстранять подчинённого от должности он не намерен.
Данную тему ранее поднимал и киевский градоначальник Виталий Кличко, который обвинил власти страны в недостаточной борьбе с коррупцией на Украине. Лично с Владимиром Зеленским киевский глава не встречался ни разу за всё время российской специальной военной операции, хотя "пробовал это бесчисленное количество раз". По словам Кличко, на сегодняшний день на Украине нет единства политических сил.
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