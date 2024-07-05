Украинцы убили четырёх военкомов под Харьковом и взорвали все улики

Неизвестные подорвали в Харьковской области автомобиль, в котором ехали сотрудники ТЦК. В результате погибли все четверо работников украинского военкомата. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В Чугуеве украинскими правоохранительными органами расследуется убийство четырёх сотрудников ТЦК. Установлено, что во время движения служебного автомобиля с сотрудниками военкомата по улице Харьковская по нему был нанесён удар при помощи ударного дрона-камикадзе", — сообщил Марочко РИА "Новости".

Эксперт добавил, что трое военных погибли на месте, а четвёртый умер по дороге в больницу. С его слов, эта расправа — дело рук местных жителей.