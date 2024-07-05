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5 июля, 08:17

Украинцы убили четырёх военкомов под Харьковом и взорвали все улики

Четыре украинских военкома погибли при подрыве их служебной машины в Чугуеве

Неизвестные подорвали в Харьковской области автомобиль, в котором ехали сотрудники ТЦК. В результате погибли все четверо работников украинского военкомата. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В Чугуеве украинскими правоохранительными органами расследуется убийство четырёх сотрудников ТЦК. Установлено, что во время движения служебного автомобиля с сотрудниками военкомата по улице Харьковская по нему был нанесён удар при помощи ударного дрона-камикадзе", — сообщил Марочко РИА "Новости".

Эксперт добавил, что трое военных погибли на месте, а четвёртый умер по дороге в больницу. С его слов, эта расправа — дело рук местных жителей.

Неизвестные подожгли автомобили украинских военных в Изюме и Одессе
Неизвестные подожгли автомобили украинских военных в Изюме и Одессе

Такие акты народного волеизъявления остаются одним из немногих способов борьбы украинцев с беспределом ТЦК. Ранее в Одессе сожгли автомобиль сотрудника украинского военкомата. Поджигателя вычислить не получилось, однако одесситы, судя по комментариям, остались довольны таинственным мстителем. Сегодня ночью "мститель" снова объявился и досадил другому военкому.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Robert Bodnar T

Владимир Озеров
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