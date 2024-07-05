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5 июля, 08:09

Украинцы учинили "огненную месть" второму за неделю военкому из Одессы

В Одессе ночью сожгли второй за неделю автомобиль военкома

В Одессе ночью подожгли машину военнослужащего. Фото © Telegram / Типичная Одесса

В Одессе ночью подожгли машину военнослужащего. Фото © Telegram / Типичная Одесса

В Одессе на улице Заболотного ночью полыхал автомобиль военнослужащего Вооружённых сил Украины. Об этом сообщают местные паблики.

В Одессе ночью подожгли машину военнослужащего. Видео © Telegram / Типичная Одесса

Транспортное средство не принадлежало сотруднику ТЦК (украинский аналог военкомата). Также сообщается, что это уже второй поджог машины военного, устроенный на этой улице за неделю.

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Нередко одесситы таким образом протестуют против зверств сотрудников ТЦК, которые они устраивают, хватая украинцев на улице для последующей отправки на фронт. Ранее в Одессе ночью сожгли автомобиль представителя украинского военкомата. Праведная злость украинцев время от времени добирается и до машин обычных военнослужащих. К примеру, недавно неизвестные подожгли авто украинских военных в Изюме и Одессе. Транспортные средства сгорели до основания.

Владимир Озеров
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