Украинцы учинили "огненную месть" второму за неделю военкому из Одессы

Транспортное средство не принадлежало сотруднику ТЦК (украинский аналог военкомата). Также сообщается, что это уже второй поджог машины военного, устроенный на этой улице за неделю.

Нередко одесситы таким образом протестуют против зверств сотрудников ТЦК, которые они устраивают, хватая украинцев на улице для последующей отправки на фронт. Ранее в Одессе ночью сожгли автомобиль представителя украинского военкомата. Праведная злость украинцев время от времени добирается и до машин обычных военнослужащих. К примеру, недавно неизвестные подожгли авто украинских военных в Изюме и Одессе. Транспортные средства сгорели до основания.