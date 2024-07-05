Украинцы учинили "огненную месть" второму за неделю военкому из Одессы
В Одессе ночью сожгли второй за неделю автомобиль военкома
В Одессе ночью подожгли машину военнослужащего. Фото © Telegram / Типичная Одесса
В Одессе на улице Заболотного ночью полыхал автомобиль военнослужащего Вооружённых сил Украины. Об этом сообщают местные паблики.
В Одессе ночью подожгли машину военнослужащего. Видео © Telegram / Типичная Одесса
Транспортное средство не принадлежало сотруднику ТЦК (украинский аналог военкомата). Также сообщается, что это уже второй поджог машины военного, устроенный на этой улице за неделю.
Нередко одесситы таким образом протестуют против зверств сотрудников ТЦК, которые они устраивают, хватая украинцев на улице для последующей отправки на фронт. Ранее в Одессе ночью сожгли автомобиль представителя украинского военкомата. Праведная злость украинцев время от времени добирается и до машин обычных военнослужащих. К примеру, недавно неизвестные подожгли авто украинских военных в Изюме и Одессе. Транспортные средства сгорели до основания.