В Верховной раде назвали позором драку медиков и военкомов в Одессе и сделали выводы

В Верховной раде внезапно выступили за сокращение полномочий ТЦК — общественных организаций, подконтрольных военкоматам. Поводом стал недавний скандал в Одессе, где попытка мобилизовать водителя скорой помощи обернулась массовой дракой, в которой участвовали как уполномоченные лица, так и медики, которые пытались "отбить" своего коллегу.

"Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами, — я такого ещё не видел", — прокомментировал замглавы комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Егор Чернев.