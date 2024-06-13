В Верховной раде назвали позором драку медиков и военкомов в Одессе и сделали выводы
Депутат Верховной рады Чернев выступил за сокращение полномочий ТЦК
В Верховной раде внезапно выступили за сокращение полномочий ТЦК — общественных организаций, подконтрольных военкоматам. Поводом стал недавний скандал в Одессе, где попытка мобилизовать водителя скорой помощи обернулась массовой дракой, в которой участвовали как уполномоченные лица, так и медики, которые пытались "отбить" своего коллегу.
"Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами, — я такого ещё не видел", — прокомментировал замглавы комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Егор Чернев.
По словам парламентария, одним из возможных вариантов решения проблемы может стать передача функций ТЦК гражданским органам. В этом случае их выведут из состава вооружённых сил или из Министерства обороны и сократят их функции до общественного надзора. Впрочем, как пишет издание "Страна.ua", всё это находится пока в стадии обсуждений.
Ранее Life.ru писал, что одного из ведущих украинских баскетболистов задержали при попытке бегства из страны и мобилизовали. По данным местных новостных порталов, речь идёт о защитнике "Киев-Баскета" 26-летнем Вадиме Заплотинском. А в Закарпатье многодетного мужчину мобилизовали на глазах у семьи.
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