В Закарпатье многодетного мужчину мобилизовали на глазах у семьи

Украинские пограничники мобилизовали многодетного мужчину прямо на вокзале в Закарпатье. Как передают местные средства массовой информации со ссылкой на супругу мобилизованного, он приехал туда в село Солотвино со своей семьёй на отдых.

Сообщается, что он вместе с женой, тёщей и тремя маленькими детьми прибыл туда из Киева. Мужчину задержали за "пребывание в пятикилометровой приграничной зоне без должного документа".

Несколько часов его держали в погранпункте, а затем направили в Хустский ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине), куда, по данным журналистов, не впустили адвоката. Медицинскую комиссию украинец прошёл за полчаса, ему не сделали ни кардиограмму, ни рентген.

Стоит отметить, что просьбу пройти военно-врачебную комиссию по месту регистрации ему не дали, а подписать заключение медкомиссии заставили угрозами. На его глазах избивали предыдущего военнообязанного, ему угрожали тем же.

Помимо того, всех мобилизованных держали в подвале. Также известно, что многодетного мужчину уже отправили на обучение в Одессу.