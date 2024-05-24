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Регион
24 мая, 08:15

На Украине ещё один мобилизованный умер в военкомате

Закарпатский военкомат проводит расследование после смерти мобилизованного

В Закарпатской области Украины в военкомате умер мобилизованный. При этом ранее его признали годным к службе. По факту смерти военнообязанного проводится расследование.

"23 мая у военнообязанного, который находился в одном из ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине — Прим. Life.ru) и по заключению военно-врачебной комиссии был пригоден к службе, резко ухудшилось самочувствие. Ему оказали медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой, которая по приезде констатировала смерть", — говорится в сообщении военкомата в соцсетях.

Других подробностей не приводится.

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Похожий случай произошёл на Украине — и тоже в Закарпатье — в апреле. Военнообязанный скончался по дороге в учебный центр из-за приступа эпилепсии. Офицер сопровождения оказал первую помощь и вызвал скорую, однако медики не успели. Мужчина тоже прошёл медкомиссию и был мобилизован.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Александра Вишнякова
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