На Украине ещё один мобилизованный умер в военкомате
Закарпатский военкомат проводит расследование после смерти мобилизованного
В Закарпатской области Украины в военкомате умер мобилизованный. При этом ранее его признали годным к службе. По факту смерти военнообязанного проводится расследование.
"23 мая у военнообязанного, который находился в одном из ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине — Прим. Life.ru) и по заключению военно-врачебной комиссии был пригоден к службе, резко ухудшилось самочувствие. Ему оказали медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой, которая по приезде констатировала смерть", — говорится в сообщении военкомата в соцсетях.
Других подробностей не приводится.
Похожий случай произошёл на Украине — и тоже в Закарпатье — в апреле. Военнообязанный скончался по дороге в учебный центр из-за приступа эпилепсии. Офицер сопровождения оказал первую помощь и вызвал скорую, однако медики не успели. Мужчина тоже прошёл медкомиссию и был мобилизован.
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