На Украине ещё один мобилизованный умер в военкомате

В Закарпатской области Украины в военкомате умер мобилизованный. При этом ранее его признали годным к службе. По факту смерти военнообязанного проводится расследование.

"23 мая у военнообязанного, который находился в одном из ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине — Прим. Life.ru) и по заключению военно-врачебной комиссии был пригоден к службе, резко ухудшилось самочувствие. Ему оказали медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой, которая по приезде констатировала смерть", — говорится в сообщении военкомата в соцсетях.

Других подробностей не приводится.