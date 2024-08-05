Украинки столкнулись с "любовным кризисом" из-за мобилизации

Жительницам Украины стало сложно заводить романтические отношения, так как большая часть мужчин отправилась на фронт. Об этом пишет американское издание The New York Times.

"Это любовный кризис", — говорится в статье.

Авторы материала пояснили, что многие мужчины не хотят вступать в отношения из-за страха мобилизации. При этом украинки не готовы связывать свою жизнь с военными, которые уже получили увечья на передовой. Кроме того, женщины опасаются, что мужчины могут в любой момент сорваться из-за психологической травмы на фронте.