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5 августа, 09:50

Украинки столкнулись с "любовным кризисом" из-за мобилизации

NYT: Жительницам Украины не хватает мужчин для отношений из-за мобилизации

Жительницам Украины стало сложно заводить романтические отношения, так как большая часть мужчин отправилась на фронт. Об этом пишет американское издание The New York Times.

"Это любовный кризис", — говорится в статье.

Авторы материала пояснили, что многие мужчины не хотят вступать в отношения из-за страха мобилизации. При этом украинки не готовы связывать свою жизнь с военными, которые уже получили увечья на передовой. Кроме того, женщины опасаются, что мужчины могут в любой момент сорваться из-за психологической травмы на фронте.

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А ранее Life.ru писал, что на Украине смертность в 2024 году превысила рождаемость в три раза. На одного новорождённого украинца приходится трое умерших. В доковидных 2018-2020 годах такое соотношение было 1 к 2.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ShotPrime Studio

Дарья Нарыкова
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