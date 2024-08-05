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5 августа, 09:29

На Украине смертность в 2024 году превысила рождаемость в три раза

На Украине в этом году смертность превысила рождаемость в три раза. Такие данные в понедельник, 5 августа, опубликовал национальный аналитический ресурс "Опендатабот".

За первое полугодие в стране родилось 87 655 детей — это на 9% меньше чем в 2023-м и в полтора раза по сравнению с 2021-м. За тот же период умерло 250 972 человек, что в 1,4 раза меньше, чем в 2021-м, когда активно распространялся коронавирус.

На данный момент на одного новорождённого украинца приходится трое умерших. В доковидных 2018-2020 годах такое соотношение было 1 к 2.

В ООН предсказали серьёзное сокращение населения Украины
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Ранее Life.ru сообщал, что менее чем через 10 лет численность населения Незалежной не будет превышать 35 миллионов человек. По словам директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, пора забыть о цифре в 52 миллиона жителей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / viacheslav_petrusha

Никита Осипов
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