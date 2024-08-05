На Украине смертность в 2024 году превысила рождаемость в три раза

На Украине в этом году смертность превысила рождаемость в три раза. Такие данные в понедельник, 5 августа, опубликовал национальный аналитический ресурс "Опендатабот".

За первое полугодие в стране родилось 87 655 детей — это на 9% меньше чем в 2023-м и в полтора раза по сравнению с 2021-м. За тот же период умерло 250 972 человек, что в 1,4 раза меньше, чем в 2021-м, когда активно распространялся коронавирус.

На данный момент на одного новорождённого украинца приходится трое умерших. В доковидных 2018-2020 годах такое соотношение было 1 к 2.