В ООН предсказали серьёзное сокращение населения Украины
ООН: Население Украины к 2100 году сократится до 15,3 млн человек
В ООН спрогнозировали серьёзное сокращение населения Украины через 75 лет. Как утверждается в опубликованном 11 июля докладе Всемирной организации "Перспективы населения мира 2024", к 2100 году этот показатель для Незалежной будет находиться на уровне до 15,3 миллиона человек.
Соответствующие сведения специалисты показали в таблице доклада о демографии в различных государствах мира. Помимо того, там сообщается, что четыре года назад на Украине проживало более 44 миллионов граждан.
В то же время эксперты рассказали, что КНР, ФРГ, Япония, Россия и ещё 59 стран и территорий достигли своего пика по численности населения в 2024 году. Также в ООН утверждают, что к 2084 году на планете будет проживать максимальное количество людей — 10,3 миллиарда человек, а затем их численность начнёт сокращаться.
Ранее Life.ru писал, что менее чем через 10 лет численность населения Незалежной не будет превышать 35 миллионов человек. По словам директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, пора забыть о цифре в 52 миллиона украинцев.
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