В ООН предсказали серьёзное сокращение населения Украины

В ООН спрогнозировали серьёзное сокращение населения Украины через 75 лет. Как утверждается в опубликованном 11 июля докладе Всемирной организации "Перспективы населения мира 2024", к 2100 году этот показатель для Незалежной будет находиться на уровне до 15,3 миллиона человек.

Соответствующие сведения специалисты показали в таблице доклада о демографии в различных государствах мира. Помимо того, там сообщается, что четыре года назад на Украине проживало более 44 миллионов граждан.

В то же время эксперты рассказали, что КНР, ФРГ, Япония, Россия и ещё 59 стран и территорий достигли своего пика по численности населения в 2024 году. Также в ООН утверждают, что к 2084 году на планете будет проживать максимальное количество людей — 10,3 миллиарда человек, а затем их численность начнёт сокращаться.