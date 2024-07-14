"Давайте забудем": В Киеве предупредили о сокращении численности населения Украины

Менее чем через 10 лет численность населения Незалежной не будет превышать 35 миллионов человек. Об этом в беседе с "РБК-Украина" рассказала директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

"Давайте забудем о том, что у нас было 52 млн украинцев (исторический максимум населения Украины, зафиксированный в 1993 году. — Прим. Life.ru). 52 млн не будет никогда. По наиболее оптимистическому варианту в 2033 году нас будет 35 млн", — приводит агентство слова социолога.

Стоит отметить, что эксперт учитывала в своих прогнозах население территорий, входивших в состав Украины в 1991 году, то есть включила туда даже Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, а также Крым, который воссоединился с Россией в результате референдума в 2014 году. Помимо этого, она рассказала, что нужно делать для того, чтобы поддерживать численность населения хотя бы на уровне 30 миллионов человек.

По её словам, для этого необходимо ежегодно привлекать около 300 тысяч мигрантов. Специалист отметила, что нужно создать привлекательные условия для молодёжи, и выразила надежду на то, что Киев привлечёт людей из Прибалтики и Польши.