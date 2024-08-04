Украинцам обещали запретить мобилизацию мужчин моложе 25 лет

Украина планирует запретить мобилизацию мужчин в возрасте до 25 лет. Именно над таким законопроектом сейчас работает комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Об этом рассказал секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Сейчас в комитете наработан законопроект, в понедельник мы его рассматриваем. В этом законопроекте будет история запрета призыва вот этих [в возрасте от 18 до 25 лет] военнообязанных, и норма о том, что если такие люди попали на фронт в этот период, у них будет право на увольнение", — объяснил Костенко в интервью украинскому "Радио НВ", запись которого опубликована на Youtube-канале.