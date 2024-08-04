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4 августа, 11:35

Украинцам обещали запретить мобилизацию мужчин моложе 25 лет

Верховная рада разрабатывает законопроект о запрете мобилизации мужчин до 25 лет

Украина планирует запретить мобилизацию мужчин в возрасте до 25 лет. Именно над таким законопроектом сейчас работает комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Об этом рассказал секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Сейчас в комитете наработан законопроект, в понедельник мы его рассматриваем. В этом законопроекте будет история запрета призыва вот этих [в возрасте от 18 до 25 лет] военнообязанных, и норма о том, что если такие люди попали на фронт в этот период, у них будет право на увольнение", — объяснил Костенко в интервью украинскому "Радио НВ", запись которого опубликована на Youtube-канале.

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Напомним, что из-за печального положения украинской армии Киев решил отправлять на фронт осуждённых за нетяжкие преступления, а также людей с психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. В городах страны проходит так называемая силовая мобилизация, а предприятия ВПК жалуются, что забирают даже их сотрудников. Кстати, 23 июля Верховная рада уже в 12 раз продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине.

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Наталья Афонина
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