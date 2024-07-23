Бесконечные жертвоприношения: Захарова предупредила о скором снижении возраста мобилизации на Украине
Захарова: Украина полным ходом движется к снижению порога мобилизации
В Киеве с подачи "западных партнёров" активно обсуждается вариант уменьшения нижнего порога призывного возраста, Украина идёт к этому полным ходом. Об этом сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова на Фестивале новых медиа в "Сенеже" в Московской области.
"Активнейшим образом, в том числе с подачи Запада, обсуждается вопрос снижения возраста мобилизации на Украине. Они идут к этому на всех парах только потому, что эти личные амбиции [Владимира Зеленского] требуют бесконечных жертвоприношений", — заявила дипломат.
Напомним, что из-за печального положения украинской армии Киев решил отправлять на фронт осуждённых за нетяжкие преступления, а также людей с психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. В городах страны проходит так называемая силовая мобилизация, а предприятия ВПК жалуются, что забирают даже их сотрудников.
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