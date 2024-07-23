В Киеве с подачи "западных партнёров" активно обсуждается вариант уменьшения нижнего порога призывного возраста, Украина идёт к этому полным ходом. Об этом сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова на Фестивале новых медиа в "Сенеже" в Московской области.

"Активнейшим образом, в том числе с подачи Запада, обсуждается вопрос снижения возраста мобилизации на Украине. Они идут к этому на всех парах только потому, что эти личные амбиции [Владимира Зеленского] требуют бесконечных жертвоприношений", — заявила дипломат.