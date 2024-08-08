Зеленский отчитался перед конгрессменами США после вылазки ВСУ в Курскую область
Владимир Зеленский на встрече с членами конгресса США. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский встретился с представителями американского конгресса, среди которых были Дональд Норкросс, Селеста Малой, Джеймс Панетти. Глава киевского режима обсудил с ними потребности ВСУ после атаки на Курскую область. Об этом политик написал в телеграм-канале.
"Встретился с двухпартийной делегацией палаты представителей США. Говорили о защите нашего государства и других ценностей... Ключевые акценты — это ПВО, спасение жизней украинцев и остановка любых попыток России продлить эту войну", — говорится в его тексте.
Во время встречи Зеленский также напирал на то, что Украине нужно усиливать обороноспособность, а значит требуются денежные вливания и оружие для ВСУ. Присутствовавший на переговорах спикер украинского парламента Руслан Стефанчук призвал США отказаться от любых ограничений по использованию западного оружия, в частности дать зелёный свет для обстрелов России вглубь на много километров.
Напомним, утром 6 августа ВСУ попытались прорваться вглубь Курской области, но встретили отпор российских военных. По последним данным, число пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область достигло 34. Местные власти сообщают, что противник не смог продвинуться и начал отступать. Потери украинской стороны составили порядка 660 бойцов и 82 единиц бронетехники. Спикер службы внешней политики ЕС Петер Стано заявил, что операция ВСУ в Курской области никак не изменит поддержку, оказываемую Украине Европейским союзом.