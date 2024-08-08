Зеленский отчитался перед конгрессменами США после вылазки ВСУ в Курскую область 8 августа, 12:49 3004 3004 Владимир Зеленский на встрече с членами конгресса США. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский встретился с представителями американского конгресса, среди которых были Дональд Норкросс, Селеста Малой, Джеймс Панетти. Глава киевского режима обсудил с ними потребности ВСУ после атаки на Курскую область. Об этом политик написал в телеграм-канале.

"Встретился с двухпартийной делегацией палаты представителей США. Говорили о защите нашего государства и других ценностей... Ключевые акценты — это ПВО, спасение жизней украинцев и остановка любых попыток России продлить эту войну", — говорится в его тексте.

Во время встречи Зеленский также напирал на то, что Украине нужно усиливать обороноспособность, а значит требуются денежные вливания и оружие для ВСУ. Присутствовавший на переговорах спикер украинского парламента Руслан Стефанчук призвал США отказаться от любых ограничений по использованию западного оружия, в частности дать зелёный свет для обстрелов России вглубь на много километров.

Авторы Татьяна Миссуми