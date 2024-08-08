Это ничего не меняет: В ЕС вынесли решение по Украине после атаки ВСУ на Курскую область

"Наша позиция определена рядом решений Европейского совета, и она остаётся неизменной с февраля 2022 года: это полная поддержка Украины и её военных усилий. <…> Она включает политическую, финансовую, дипломатическую и военную помощь, и в этом ничего не изменилось", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.