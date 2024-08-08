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8 августа, 11:01

Это ничего не меняет: В ЕС вынесли решение по Украине после атаки ВСУ на Курскую область

Стано: Происходящее в Курской области не повлияет на поддержку Украины ЕС

Операция ВСУ в Курской области никак не изменит поддержку, оказываемую Украине Европейским союзом. Такое заявление сделал спикер службы внешней политики ЕС Петер Стано.

"Наша позиция определена рядом решений Европейского совета, и она остаётся неизменной с февраля 2022 года: это полная поддержка Украины и её военных усилий. <…> Она включает политическую, финансовую, дипломатическую и военную помощь, и в этом ничего не изменилось", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Политик также добавил, что право защищать себя включает также право наносить удары по противнику на его территории.

Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке
Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке

Напомним, что утром 6 августа украинская армия предприняла попытку прорыва в Курскую область, где вступила в бой с российскими пограничниками и подразделениями ВС РФ. В приграничной зоне до сих идут бои, обстановка остаётся непростой, но противник не продвигается. Более того, вражеская сторона понесла потери и лишилась около 660 бойцов.

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Shutterstock / FOTODOM / yarmrtsnk

Юрий Лысенко
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