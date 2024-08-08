Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке
Интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке в четверг, 8 августа. Как сообщает администарция региона, в результате многие сервисы вышли из строя и временно недоступны.
"Специалисты регионально Министерства цифрового развития и связи прикладывают все усилия, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работоспособность ресурсов Администрации Курской области", — говорится в сообщении властей.
Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. Сейчас бои на границе продолжаются. По данным Генштаба на 7 августа, продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено, а к 8 августа противник потерял 660 бойцов и 82 единицы бронетехники. Власти Курской области сообщили, что ВСУ не смогли продвинуться вглубь территории ни на один метр, а наоборот, отступают. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения.