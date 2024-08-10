"Судороги и рвота": ВСУ ударили снарядами с хлором по позициям "Ахмата" под Курском Военкор Котенок сообщил о применении ВСУ химоружия в Курской области 10 августа, 15:27 ВСУ использовали химоружие под Курском. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

В Курской области украинские военнослужащие применили химическое оружие, под огнём оказались бойцы спецназа "Ахмат", у них наблюдаются рвота и судороги. Об этом со ссылкой на источник рассказал в телеграм-канале военкор Юрий Котёнок.

"Все, кто начал дышать, с судорогой и рвотой сейчас. Отправлены в токсикологию. Слизистая горит", — говорится в сообщении.

Противник ударил по российским позициям из РСЗО и 155-мм артиллерии, после этого образовалось облако едкого дыма. По предварительной информации, боеприпасы содержали отравляющий хлор. Командующий спецназом "Ахмат", Герой России, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сделал репост сообщения об использовании химоружия бойцами ВСУ, тем самым подтвердив сведения.

Авторы Татьяна Миссуми