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7 августа, 16:10

"Я с вами": SHAMAN поддержал курян

SHAMAN: Курская область, я с вами

SHAMAN. Фото © Telegram/SHAMAN

SHAMAN. Фото © Telegram/SHAMAN

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступил со словами поддержки жителям Курской области, которая сегодня противостоит врагу на передней линии.

"Курская область, я с вами. Мы с вами. Вся Россия с вами", — написал исполнитель в телеграм-канале.

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Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. Сейчас бои на границе продолжаются. Украинская сторона бьёт по машинам и домам мирных, есть жертвы и пострадавшие. По данным Генштаба, сейчас продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено. Президент РФ Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Вся страна объединилась, чтобы помочь курянам.

Александра Вишнякова
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