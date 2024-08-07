"Я с вами": SHAMAN поддержал курян
SHAMAN: Курская область, я с вами
SHAMAN. Фото © Telegram/SHAMAN
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступил со словами поддержки жителям Курской области, которая сегодня противостоит врагу на передней линии.
"Курская область, я с вами. Мы с вами. Вся Россия с вами", — написал исполнитель в телеграм-канале.
Напомним, что 6 августа украинские войска попытались прорваться в Курскую область. Отпор им дали пограничники и военные. Сейчас бои на границе продолжаются. Украинская сторона бьёт по машинам и домам мирных, есть жертвы и пострадавшие. По данным Генштаба, сейчас продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено. Президент РФ Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Вся страна объединилась, чтобы помочь курянам.