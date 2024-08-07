"Я с вами": SHAMAN поддержал курян

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступил со словами поддержки жителям Курской области, которая сегодня противостоит врагу на передней линии.

"Курская область, я с вами. Мы с вами. Вся Россия с вами", — написал исполнитель в телеграм-канале.