"Сделаем ещё лучше, чем было": Последствия атак ВСУ на Курскую область будут устранены

Все объекты инфраструктуры и частной собственности, разрушенные после атак ВСУ в Курской области, будут восстановлены. Такое обещание в эфире "Соловьёв Live" дал врио главы региона Алексей Смирнов.

"Мы всё посчитаем, всё восстановим и сделаем ещё лучше, чем было. Мы, конечно, свою область отстоим — и победа будет за нами", — пообещал чиновник.