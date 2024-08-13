"Сделаем ещё лучше, чем было": Последствия атак ВСУ на Курскую область будут устранены
Смирнов: Разрушения в Курской области после атак ВСУ будут восстановлены
Дом в Судже Курской области после атаки ВСУ. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
Все объекты инфраструктуры и частной собственности, разрушенные после атак ВСУ в Курской области, будут восстановлены. Такое обещание в эфире "Соловьёв Live" дал врио главы региона Алексей Смирнов.
"Мы всё посчитаем, всё восстановим и сделаем ещё лучше, чем было. Мы, конечно, свою область отстоим — и победа будет за нами", — пообещал чиновник.
Вместе с тем он заявил, что гражданская жизнь на территории области продолжается, а те люди, которые были вынуждены покинуть регион, непременно вернутся в свои дома.
Как сообщал Life.ru, в приграничных районах России с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытаются прорваться в Курскую область. Как заявил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, большая часть сил и средств противника, которые вторглись в регион, уже уничтожена. По данным Минобороны РФ, потери противника за всё время их атаки на Курскую область превысили две тысячи военных. Сейчас ситуация в регионе находится под контролем ВС РФ.