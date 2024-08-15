ВСУшникам, издевавшимся над дедушкой в Судже, предложили напомнить, как с нацистами поступали в ВОВ

За такие преступления возмездие должно быть неминуемым. Когда каждый такой Данилюк будет осведомлён, что за подобные нацистские выходки его будет ждать смерть, он трижды задумается, надевать ли вообще ССовскую каску. Вспомните, как нацистских преступников ликвидировали в Великую Отечественную, причём не только рядовых сотрудников, но и целых гауляйтеров, руководивших регионами. К этой практике следует вернуться и в нынешнем нашем противостоянии с неонацизмом.