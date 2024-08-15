ВСУшникам, издевавшимся над дедушкой в Судже, предложили напомнить, как с нацистами поступали в ВОВ
Депутат Журавлёв призвал наказать военных ВСУ, издевавшихся над жителем Суджи
Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв призвал наказать всех украинских военных, которые издевались над мирным населением Донбасса, а теперь ещё и Белгородской и Курской областей. И это наказание должно быть неминуемым, подчеркнул собеседник Life.ru, комментируя инцидент с солдатом ВСУ и дедушкой из Суджи.
За такие преступления возмездие должно быть неминуемым. Когда каждый такой Данилюк будет осведомлён, что за подобные нацистские выходки его будет ждать смерть, он трижды задумается, надевать ли вообще ССовскую каску. Вспомните, как нацистских преступников ликвидировали в Великую Отечественную, причём не только рядовых сотрудников, но и целых гауляйтеров, руководивших регионами. К этой практике следует вернуться и в нынешнем нашем противостоянии с неонацизмом.
Напомним, несколько дней назад на окраине Суджи украинский военный в нацистской каске снял издевательства над 74-летним российским пенсионером. SHOT выяснил, что воякой оказался 38-летний житель города Городенка в Ивано-Франковской области Василий Данилюк. За его поимку лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уже пообещал 5 миллионов рублей.
Telegram / Mash