Дедушка из курского села исчез после мерзких издевательств бойцов ВСУ в форме СС Mash: Курский пенсионер пропал без вести после издевательств над ним солдат ВСУ 15 августа, 11:56 15078 15078 Александр Гусаров. Обложка © Telegram / Mash

Украинские ресурсы опубликовали видео, снятое бойцами ВСУ после попытки вторжения в Курскую область. На нём два солдата из Незалежной в форме СС издеваются над 74-летним жителем села Заолешенка. С тех пор о дедушке ничего не известно, пишет Mash.

Бойцы ВСУ издеваются над пенсионером из Курской области. Видео © Telegram / Mash

"Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка!" — издевается украинский солдат над дедушкой. Автор, выложивший ролик в Сеть, утверждал, что пенсионер никуда "не дошёл" после этой встречи.

Василий Данилюк, издевавшийся над пенсионером на окраине Суджи. Фото © SHOT

Видео снято в селе Заолешенка. Пенсионер Александр Гусаров пытался выйти в расположение к российским войскам, но заблудился и наткнулся на двух солдат ВСУ. Внучка пенсионера рассказала, что о дедушке нет информации с 11 августа, но семья продолжает верить, что его найдут живым.

Авторы Татьяна Миссуми