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Дедушка из курского села исчез после мерзких издевательств бойцов ВСУ в форме СС

Mash: Курский пенсионер пропал без вести после издевательств над ним солдат ВСУ

15 августа, 11:56
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Александр Гусаров. Обложка © Telegram / Mash

Александр Гусаров. Обложка © Telegram / Mash

Украинские ресурсы опубликовали видео, снятое бойцами ВСУ после попытки вторжения в Курскую область. На нём два солдата из Незалежной в форме СС издеваются над 74-летним жителем села Заолешенка. С тех пор о дедушке ничего не известно, пишет Mash.

Бойцы ВСУ издеваются над пенсионером из Курской области. Видео © Telegram / Mash

"Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка!" — издевается украинский солдат над дедушкой. Автор, выложивший ролик в Сеть, утверждал, что пенсионер никуда "не дошёл" после этой встречи.

Василий Данилюк, издевавшийся над пенсионером на окраине Суджи. Фото © SHOT

Василий Данилюк, издевавшийся над пенсионером на окраине Суджи. Фото © SHOT

Видео снято в селе Заолешенка. Пенсионер Александр Гусаров пытался выйти в расположение к российским войскам, но заблудился и наткнулся на двух солдат ВСУ. Внучка пенсионера рассказала, что о дедушке нет информации с 11 августа, но семья продолжает верить, что его найдут живым.

Российские воины отбросили штурмовиков ВСУ на Bradley от двух сёл под Курском
Российские воины отбросили штурмовиков ВСУ на Bradley от двух сёл под Курском

Ранее Life.ru выяснил личность украинского военного, издевавшегося над российским пенсионером на окраине Суджи. ВСУшником в каске СС оказался 38-летний житель города Городенка в Ивано-Франковской области Василий Данилюк. До службы на Родине он занимался строительством. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уже пообещал 5 миллионов рублей за его поимку.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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