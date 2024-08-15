Российские воины отбросили штурмовиков ВСУ на Bradley от двух сёл под Курском
МО: Группировка "Север" ВС РФ отразила атаку на Кремяное в Курской области
Группировка войск "Север" Вооружённых сил (ВС) России отразила атаку украинских штурмовиков в направлении Кремяного и Русской Конопельки в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 15 августа.
"Активными действиями подразделений группировки войск "Север", ударами авиации и огнём артиллерии отражена атака штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ в направлении Кремяного. Нанесением комплексного огневого поражения по районам сосредоточения подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады южнее Кремяного и 80-й десантно-штурмовой бригады западнее Русской Конопельки сорваны очередные атаки противника", — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве дополнили, что потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) составили до 90 бойцов, пять американских боевых машин пехоты (БПМ) Bradley и шесть боевых бронированных машин.
Напомним, что с 6 августа в приграничных районах России продолжаются бои с отрядами ВСУ. По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, в атаке задействованы 12 тысяч бойцов противника. Сейчас потери ВСУ уже достигли 2,3 тысячи военных. По словам Алаудинова, провал атаки заставил Киев сменить тактику, и теперь ВСУ "полезли во все щели" в приграничных районах, но российские войска справляются с натиском. Также командир спецназа заметил, что Киеву приходится снимать резервы с других участков фронта, чтобы выслать их в качестве подкрепления.
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