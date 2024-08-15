Российские воины отбросили штурмовиков ВСУ на Bradley от двух сёл под Курском

Группировка войск "Север" Вооружённых сил (ВС) России отразила атаку украинских штурмовиков в направлении Кремяного и Русской Конопельки в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в четверг, 15 августа.

"Активными действиями подразделений группировки войск "Север", ударами авиации и огнём артиллерии отражена атака штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ в направлении Кремяного. Нанесением комплексного огневого поражения по районам сосредоточения подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады южнее Кремяного и 80-й десантно-штурмовой бригады западнее Русской Конопельки сорваны очередные атаки противника", — говорится в сообщении.