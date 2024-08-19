Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 11:54

ВС России за сутки отразили атаки ВСУ на три населённых пункта в Курской области

За минувшие сутки российские военные отразили атаки ВСУ на три населённых пункта в Курской области. В результате уничтожены свыше 25 украинских солдат, ещё четверо были взяты в плен, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. В результате ВСУ потеряли танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и более 25 человек, четыре военнослужащих взяты в плен", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

По данным Минобороны, также в настоящее время продолжается поиск и уничтожение мобильных украинских групп, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, южнее населённых пунктов Скрылевка и Шептуховка в Курской области. Этой задачей занимаются подразделения группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии.

Российские морпехи взяли в плен 19 украинских диверсантов под Курском
Российские морпехи взяли в плен 19 украинских диверсантов под Курском

А ранее Минобороны сообщило о нанесении ударов по пункту временной дислокации и бронетехнике ВСУ в Курской области. Для этого использовались бомбардировщики Су-34 с планирующими бомбами ФАБ-500.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров