ВС России за сутки отразили атаки ВСУ на три населённых пункта в Курской области

За минувшие сутки российские военные отразили атаки ВСУ на три населённых пункта в Курской области. В результате уничтожены свыше 25 украинских солдат, ещё четверо были взяты в плен, сообщает пресс-служба Минобороны России.

"Отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. В результате ВСУ потеряли танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и более 25 человек, четыре военнослужащих взяты в плен", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

По данным Минобороны, также в настоящее время продолжается поиск и уничтожение мобильных украинских групп, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, южнее населённых пунктов Скрылевка и Шептуховка в Курской области. Этой задачей занимаются подразделения группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии.