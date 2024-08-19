Российские морпехи взяли в плен 19 украинских диверсантов под Курском

В Курской области российские морские пехотинцы взяли в плен 19 украинских военнослужащих из диверсионно-разведывательной группы. Это произошло в районе села Ольговка, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По его данным, морпехи 810-й бригады Черноморского флота захватили диверсантов из 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.