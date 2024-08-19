Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 10:41

Российские морпехи взяли в плен 19 украинских диверсантов под Курском

РИАН: Российские морпехи пленили 19 украинских диверсантов в Курской области

В Курской области российские морские пехотинцы взяли в плен 19 украинских военнослужащих из диверсионно-разведывательной группы. Это произошло в районе села Ольговка, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По его данным, морпехи 810-й бригады Черноморского флота захватили диверсантов из 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

В Суджанском районе ВС РФ пленили группу иностранных наёмников ВСУ, узнал Life.ru
В Суджанском районе ВС РФ пленили группу иностранных наёмников ВСУ, узнал Life.ru

Ранее Минобороны отчиталось об ударах планирующими авиабомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации и бронетехнике ВСУ в Курской области. После получения разведданных снаряды сбросил бомбардировщик Су-34. Экипаж благополучно вернулся на аэродром.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Мария Любицкая
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров