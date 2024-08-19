Российские морпехи взяли в плен 19 украинских диверсантов под Курском
РИАН: Российские морпехи пленили 19 украинских диверсантов в Курской области
В Курской области российские морские пехотинцы взяли в плен 19 украинских военнослужащих из диверсионно-разведывательной группы. Это произошло в районе села Ольговка, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
По его данным, морпехи 810-й бригады Черноморского флота захватили диверсантов из 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.
Ранее Минобороны отчиталось об ударах планирующими авиабомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации и бронетехнике ВСУ в Курской области. После получения разведданных снаряды сбросил бомбардировщик Су-34. Экипаж благополучно вернулся на аэродром.
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