Пятнадцать иностранных наёмников ВСУ взяты в плен в Суджанском районе Курской области, пишет SHOT со ссылкой на источник. Это — результат совместной операции нескольких российских подразделений при поддержке авиации.

Работа ВС РФ в Суджанском районе Курской области. Видео © Предоставлено морпехами 810-й бригады Черноморского флота

Также морпехи 810-й бригады Черноморского флота с помощью FPV-дронов уничтожили пять бронемашин из стран НАТО, в том числе Cougar, и три бронетранспортёра "Козак-2". Вражескую колонну накрыли огнём во время смены локации.