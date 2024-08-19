В Суджанском районе ВС РФ пленили группу иностранных наёмников ВСУ, узнал Life.ru
Источник: 15 иностранных наёмников взяты в плен в приграничье Курской области
Пятнадцать иностранных наёмников ВСУ взяты в плен в Суджанском районе Курской области, пишет SHOT со ссылкой на источник. Это — результат совместной операции нескольких российских подразделений при поддержке авиации.
Работа ВС РФ в Суджанском районе Курской области. Видео © Предоставлено морпехами 810-й бригады Черноморского флота
Также морпехи 810-й бригады Черноморского флота с помощью FPV-дронов уничтожили пять бронемашин из стран НАТО, в том числе Cougar, и три бронетранспортёра "Козак-2". Вражескую колонну накрыли огнём во время смены локации.
Ранее Минобороны сообщило о нанесении ударов по пункту временной дислокации и бронетехнике ВСУ в Курской области. Для этого использовались бомбардировщики Су-34 с планирующими бомбами ФАБ-500.
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