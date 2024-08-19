Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 03:03

В Курской области экипажи Су-34 разнесли позиции ВСУ бомбами ФАБ-500

МО: Су-34 ВКС РФ сбросил на пункт дислокации ВСУ в Курской области бомбы ФАБ-500

Экипаж принадлежащего Воздушно-космическим силам РФ истребителя-бомбардировщика Су-34 в ночное время суток ударил по позициям Вооружённых сил Украины в Курской области. Как передаёт Минобороны РФ, по пункту временной дислокации и бронетехнике ВСУ удар был нанесён бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

"Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил в ночное время суток нанёс удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ и его бронированной технике в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В министерстве подчеркнули, что модернизированные авиационные бомбы с УМПК поразили разведанные укреплённые цели. Также там отметили, что после выполнения боевой задачи лётчики благополучно вернулись на аэродром вылета.

Наши парни лишили ВСУ ещё одного комплекса ПВО мощным ударом "Выкидного ножа"
Наши парни лишили ВСУ ещё одного комплекса ПВО мощным ударом "Выкидного ножа"

Ранее Life.ru писал, что экипажи Су-34 ВКС России нанесли ночной удар солдатам и технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Минобороны РФ впоследствии опубликовало видео с места событий.

Обложка ©

Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров