В Курской области экипажи Су-34 разнесли позиции ВСУ бомбами ФАБ-500

Экипаж принадлежащего Воздушно-космическим силам РФ истребителя-бомбардировщика Су-34 в ночное время суток ударил по позициям Вооружённых сил Украины в Курской области. Как передаёт Минобороны РФ, по пункту временной дислокации и бронетехнике ВСУ удар был нанесён бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

"Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил в ночное время суток нанёс удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ и его бронированной технике в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В министерстве подчеркнули, что модернизированные авиационные бомбы с УМПК поразили разведанные укреплённые цели. Также там отметили, что после выполнения боевой задачи лётчики благополучно вернулись на аэродром вылета.