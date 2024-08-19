В Курской области экипажи Су-34 разнесли позиции ВСУ бомбами ФАБ-500
МО: Су-34 ВКС РФ сбросил на пункт дислокации ВСУ в Курской области бомбы ФАБ-500
Экипаж принадлежащего Воздушно-космическим силам РФ истребителя-бомбардировщика Су-34 в ночное время суток ударил по позициям Вооружённых сил Украины в Курской области. Как передаёт Минобороны РФ, по пункту временной дислокации и бронетехнике ВСУ удар был нанесён бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
"Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил в ночное время суток нанёс удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ и его бронированной технике в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В министерстве подчеркнули, что модернизированные авиационные бомбы с УМПК поразили разведанные укреплённые цели. Также там отметили, что после выполнения боевой задачи лётчики благополучно вернулись на аэродром вылета.
Ранее Life.ru писал, что экипажи Су-34 ВКС России нанесли ночной удар солдатам и технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Минобороны РФ впоследствии опубликовало видео с места событий.