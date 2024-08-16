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16 августа, 17:50

Наши парни лишили ВСУ ещё одного комплекса ПВО мощным ударом "Выкидного ножа"

Экипаж Су-34 ВКС РФ уничтожил украинский комплекс ПВО С-125 в Сумской области

Российский экипаж истребителя Су-34 уничтожил украинский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) С-125 в Сумской области управляемой ракетой Х-35, которую на Западе называют "Выкидным ножом". Эпичные кадры уничтожения вражеской техники показали в Минобороны РФ.

Экипаж Су-34 ВКС РФ уничтожил зенитно-ракетный комплекс С-125 ВСУ в Сумской области. Видео © Минобороны России

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанёс удар по зенитному ракетному комплексу С-125 ВСУ в районе н. п. Рябина Сумской области. Удар наносился по разведанной цели управляемой ракетой Х-35. В результате ракетного удара по позиции ПВО полностью уничтожен зенитно-ракетный комплекс ВСУ С-125", — указано в сообщении.

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А ранее Life.ru писал, что ВС РФ уничтожили две установки РСЗО HIMARS в Сумской области. По данным Минобороны, для уничтожения вражеских "Химер" использовался ОТРК "Искандер".

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Минобороны России

Дарья Нарыкова
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