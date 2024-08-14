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14 августа, 11:41

Авиация ВС РФ ударила по резервам ВСУ в шести населённых пунктах Сумской области

Авиация российских войск ударила по резервам Вооружённых сил Украины в шести населённых пунктах Сумской области. Об этом доложили в Минобороны РФ.

"Авиацией нанесены удары по резервам ВСУ в районах населённых пунктов Юнаковка, Садки, Мирополье, Храповщина, Могрицы и Кровное Сумской области", — сообщили в военном ведомстве.

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Ранее Life.ru сообщал, что истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ атаковали живую силу и военную технику ВСУ в приграничье Курской области. Как уточнили в Минобороны, удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Arkady Zakharov

Александра Мышляева
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