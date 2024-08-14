Авиация ВС РФ ударила по резервам ВСУ в шести населённых пунктах Сумской области

Авиация российских войск ударила по резервам Вооружённых сил Украины в шести населённых пунктах Сумской области. Об этом доложили в Минобороны РФ.

"Авиацией нанесены удары по резервам ВСУ в районах населённых пунктов Юнаковка, Садки, Мирополье, Храповщина, Могрицы и Кровное Сумской области", — сообщили в военном ведомстве.