Авиация ВС РФ ударила по резервам ВСУ в шести населённых пунктах Сумской области
Авиация российских войск ударила по резервам Вооружённых сил Украины в шести населённых пунктах Сумской области. Об этом доложили в Минобороны РФ.
"Авиацией нанесены удары по резервам ВСУ в районах населённых пунктов Юнаковка, Садки, Мирополье, Храповщина, Могрицы и Кровное Сумской области", — сообщили в военном ведомстве.
Ранее Life.ru сообщал, что истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ атаковали живую силу и военную технику ВСУ в приграничье Курской области. Как уточнили в Минобороны, удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
Shutterstock / FOTODOM / Arkady Zakharov