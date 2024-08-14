ВСУ потеряли почти 400 бойцов и танк в зоне действия группировки "Центр"

За сутки ВСУ потеряли до 395 солдат в зоне действия группировки "Центр". Об сообщили в Минобороны РФ, отметив, что российские военные смогли отразить три контратаки штурмовых групп 53-й механизированной бригады и 15-й бригады нацгвардии.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали ведение активных действий и нанесли поражение формированиям 32-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 68-й егерской бригад ВСУ и 14-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Кирово, Торецк, Желанное, Розовка и Гродовка ДНР", — рассказали в военном ведомстве.

Там добавили, что кроме личного состава украинская армия лишилась танка, двух боевых бронированных машин, двух авто, 152-мм орудия Д-20, двух 122-мм гаубиц Д-30 и 100-мм пушки "Рапира".