ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, артиллерийскую установку "Krab" польского производства и две 155-мм гаубицы производства США в зоне ответственности подразделений российской группировки войск "Запад". Об этом сообщили на брифинге в Минобороны во вторник, 13 августа.

По данным военного ведомства, наши бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям трём механизированным бригадам ВСУ и нескольким бригадам территориальной обороны противника.

А ранее Владимир Зеленский взял на себя ответственность за нападение на Курскую область. Помимо того, он заявил, что СБУ, МВД Украины и другие ведомства готовят некий план для территорий курского приграничья. Президент России Владимир Путин после атаки ВСУ заявил о невозможности мирных переговоров с теми, кто бьёт по гражданским.