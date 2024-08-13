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13 августа, 10:17

Российская группировка "Запад" "похоронила" до 470 украинских военнослужащих за сутки

МО РФ: До 470 бойцов ВСУ убиты в зоне ответственности группировки "Запад"

ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, артиллерийскую установку "Krab" польского производства и две 155-мм гаубицы производства США в зоне ответственности подразделений российской группировки войск "Запад". Об этом сообщили на брифинге в Минобороны во вторник, 13 августа.

По данным военного ведомства, наши бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям трём механизированным бригадам ВСУ и нескольким бригадам территориальной обороны противника.

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А ранее Владимир Зеленский взял на себя ответственность за нападение на Курскую область. Помимо того, он заявил, что СБУ, МВД Украины и другие ведомства готовят некий план для территорий курского приграничья. Президент России Владимир Путин после атаки ВСУ заявил о невозможности мирных переговоров с теми, кто бьёт по гражданским.

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AP Photo / Efrem Lukatsky

Алексей Берковиц
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