Сотни военных и кучу западной техники потеряли ВСУ за сутки на юге СВО

Более полутысячи военных потеряли ВСУ в зоне ответственности "Южной" группировки российских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад и 124-й бригады теробороны", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что это произошло в районах населённых пунктов Серебрянка, Миньковка, Часов Яр, Верхнекаменское, Переездное и Курахово ДНР. ВСУ потеряли более 510 военных, боевую бронированную машину, две 155-мм гаубицы М777 американского производства, две 155-мм британские гаубицы FH-70, 122-мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 122-мм гаубицу Д-30 и две 105-мм гаубицы М119, изготовленные в США.