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21 августа, 03:50

Стоит у истоков СВО: Вскрылись подробности об американской ЧВК FOG, замеченной под Курском

РИА "Новости": Замеченная в Курской области ЧВК FOG два года работала на Украине

Боевики ЧВК FOG в Курской области. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / forwardobservation2.0

Боевики ЧВК FOG в Курской области. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / forwardobservation2.0

Наёмники американской частной военной компании Forward Observations Group, которые недавно похвастались присутствием в Курской области, последние два года находились на Украине и оказывали поддержку ВСУ. Соответствующий вывод после анализа соцсетей ЧВК сделали в РИА "Новости".

По информации агентства, первый связанный с украинским конфликтом пост появился в Instagram* FOG 26 февраля 2022 года. В его геолокации указан Киев. Далее аккаунт пестрит снимками из различных уголков Незалежной, на которых бойцы компании ведут стрелковый бой, управляют дронами и позируют на фоне подбитой военной техники. Татуировки одного из фигурирующего на кадрах мужчин совпадают с наколками основателя ЧВК Деррика Бэйлса, утверждают в издании.

Журналисты запросили комментарий у самой ЧВК, однако там не стали отвечать на вопросы, сославшись на запрет со стороны СБУ.

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Напомним, что Forward Observations Group сообщила об участии в вылазке ВСУ на территорию курского приграничья 19 августа. Геолокация опубликованного снимка с тремя вооружёнными наёмниками подтверждает присутствие бойцов в российском регионе.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Илья Пушкарев
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