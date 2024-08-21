Стоит у истоков СВО: Вскрылись подробности об американской ЧВК FOG, замеченной под Курском

Наёмники американской частной военной компании Forward Observations Group, которые недавно похвастались присутствием в Курской области, последние два года находились на Украине и оказывали поддержку ВСУ. Соответствующий вывод после анализа соцсетей ЧВК сделали в РИА "Новости".

По информации агентства, первый связанный с украинским конфликтом пост появился в Instagram* FOG 26 февраля 2022 года. В его геолокации указан Киев. Далее аккаунт пестрит снимками из различных уголков Незалежной, на которых бойцы компании ведут стрелковый бой, управляют дронами и позируют на фоне подбитой военной техники. Татуировки одного из фигурирующего на кадрах мужчин совпадают с наколками основателя ЧВК Деррика Бэйлса, утверждают в издании.

Журналисты запросили комментарий у самой ЧВК, однако там не стали отвечать на вопросы, сославшись на запрет со стороны СБУ.

Напомним, что Forward Observations Group сообщила об участии в вылазке ВСУ на территорию курского приграничья 19 августа. Геолокация опубликованного снимка с тремя вооружёнными наёмниками подтверждает присутствие бойцов в российском регионе.