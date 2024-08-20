Наёмники из США подтвердили участие в атаке на Курскую область
Американская ЧВК Forward Observation подтвердила присутствие в Курской области
Американская ЧВК Forward Observation подтвердила, что наёмники из США атакуют Курскую область. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / forwardobservation2.0
Американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation подтвердила своё присутствие в Курской области, где солдаты группировки вместе с ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру. Кадры из российского приграничья появились в социальных сетях ЧВК.
Видео боёв в Курской области, которая разместила у себя на странице американская ЧВК Forward Observation. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / f_spets2.0
На опубликованном в соцсети группировки фото видно, что три солдата ЧВК позируют на фоне броневика. Геолокацией указана Курская область на русском языке, а в подписи указано "The boys in Kursk", что переводится как "мальчики в Курске".
Кроме фото на странице американских наёмников также появилось видео, сделанное в Курской области. На нём запечатлены бои и обстрел территории. Исходя из появления данного ролика на странице боевиков можно сделать вывод, что на нём запечатлены и бойцы иностранного ЧВК.
О присутствии иностранных наёмников в Курской области стало известно ранее. Некоторые из них уже попали в плен. Например, 15 из них попали в плен в Суджанском районе Курской области. Это — результат совместной операции нескольких российских подразделений при поддержке авиации.