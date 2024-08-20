Наёмники из США подтвердили участие в атаке на Курскую область

Американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation подтвердила своё присутствие в Курской области, где солдаты группировки вместе с ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру. Кадры из российского приграничья появились в социальных сетях ЧВК.

Видео боёв в Курской области, которая разместила у себя на странице американская ЧВК Forward Observation. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / f_spets2.0

На опубликованном в соцсети группировки фото видно, что три солдата ЧВК позируют на фоне броневика. Геолокацией указана Курская область на русском языке, а в подписи указано "The boys in Kursk", что переводится как "мальчики в Курске".