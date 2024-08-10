Слуцкий: Курскую область в составе ВСУ атаковали наёмники из Польши и Франции
Страны Запада всеми средствами оправдывают предпринятую Киевом попытку вторжения на российскую территорию. На это в личном телеграм-канале указал глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, обратив внимание, что в атаке на регион участвовали наёмники из Польши и Франции.
"Запад оправдывает вторжение своих украинских марионеток на территорию России. Пентагон не увидел в атаке ВСУ на Курскую область "признаков эскалации", Минобороны Франции вообще чуть ли не похвалило хунту Зеленского за новую террористическую авантюру. В ЕС вдруг заговорили о "праве на самооборону" в обход норм международных конвенций", — написал он.
При этом в западных столицах пытаются максимально дистанцироваться от ответственности за эту операцию ВСУ, а то и полностью её избежать, добавил политик. В то же время известно, что в атаке принимали участие наёмники из Франции и Польши, бойцы ВСУ были оснащены оружием НАТО, а с подготовкой помогала Британия. А Вашингтон тем временем направил Украине очередной многомиллионный пакет военной помощи, указал депутат.
Слуцкий предположил, что политики Европы и Штатов не осознают последствий собственных действий и заявлений, которые критическим образом накаляют конфликт, выводя его к точке невозврата. Это может повлечь за собой настоящую трагедию для Европы и всего мира.
"Коллективный Запад превращается в коллективного фюрера XXI века", — подытожил Слуцкий.
Напомним, что ВСУ попытались прорваться в Курской область 6 августа. В приграничье региона продолжаются напряжённые бои. На подмогу регулярным частям российской армии прибыли бойцы ЧВК "Вагнер" и добровольческие подразделения. С части территорий эвакуированы местные жители. Бывший депутат Рады Олег Царёв отметил, что Запад не пришёл в восторг от авантюры Киева, а Зеленский до сих пор никак не комментирует эти события, потому что не понимает, чем всё обернётся. Добавим, что в некоторых странах ЕС и выразили возмущения действиями Незалежной — так в Италии обвинили киевский режим в использовании предоставленных ему для защиты вооружений в атаке на российскую территорию, что сделало Рим прямым участником конфликта.
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