Жительница села Черкасское Поречное Суджанского района Курской области рассказала, что видела в населённом пункте иностранных наёмников, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ. При этом военные были "вооружены до зубов", сообщила Ирина Кириченко в беседе с РИА "Новости".

Вместе с матерью она неделю пряталась в погребе дома, спасаясь от обстрелов ВСУ. Обе всё это время числились пропавшими без вести. В один из дней женщина вышла на улицу и увидела несколько военных.

"Они что-то говорили себе под нос не на русском, а, скорее всего, на польском. Потому что я потом узнала, что там не только украинцы, но и французы и поляки", — подчеркнула Ирина.