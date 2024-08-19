Мирная жительница рассказала о встрече с иностранными наёмниками ВСУ в Курской области
Жительница курского приграничья заявила, что видела иностранных наёмников ВСУ
Жительница села Черкасское Поречное Суджанского района Курской области рассказала, что видела в населённом пункте иностранных наёмников, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ. При этом военные были "вооружены до зубов", сообщила Ирина Кириченко в беседе с РИА "Новости".
Вместе с матерью она неделю пряталась в погребе дома, спасаясь от обстрелов ВСУ. Обе всё это время числились пропавшими без вести. В один из дней женщина вышла на улицу и увидела несколько военных.
"Они что-то говорили себе под нос не на русском, а, скорее всего, на польском. Потому что я потом узнала, что там не только украинцы, но и французы и поляки", — подчеркнула Ирина.
По её словам, ей удалось остаться незамеченной наёмниками.
Ранее командир "Ахмата" Апти Алаудинов разоблачил постановку ВСУ о "контроле" над Суджей. По его данным, ВСУ планировали к 11 августа захватить Курскую АЭС. Он также отметил, что украинская армия начала атаку на Курскую область силами в 12 тысяч солдат, среди которых было множество иностранных наёмников. Однако долгих боёв они не выдержали, заверил командир "Ахмата". Кроме того, оператор расчёта FPV-дронов с позывным Панда указал, что ВС РФ остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи Курской области. По его словам, российская армия также смогла освободить несколько населённых пунктов.
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