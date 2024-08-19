"Вперёд идём мы": ВС РФ разгромили надежды ВСУ на повторение прорыва под Курском, заявил боец

ВС РФ остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи Курской области, рассказал журналистам оператор расчёта FPV-дронов с позывным "Панда". По его словам, российская армия также смогла освободить несколько населённых пунктов.

"Сейчас они даже не могут мечтать о повторении своего прорыва. Вперёд идём мы", — сказал собеседник РИА "Новости".

Противник пытается пробиваться не только в саму Суджу, но и обойти город, отрезав пути на Курск, однако группировка ВС России в данном районе укрепляется расчётами FPV-дронов. Например, только подразделение "Панды" за непродолжительное время смогло поразить танк, несколько пикапов и пунктов временное дислокации ВСУ.