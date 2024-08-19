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19 августа, 05:19

"Вперёд идём мы": ВС РФ разгромили надежды ВСУ на повторение прорыва под Курском, заявил боец

Боец "Панда": ВС РФ остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от курской Суджи

ВС РФ остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи Курской области, рассказал журналистам оператор расчёта FPV-дронов с позывным "Панда". По его словам, российская армия также смогла освободить несколько населённых пунктов.

"Сейчас они даже не могут мечтать о повторении своего прорыва. Вперёд идём мы", — сказал собеседник РИА "Новости".

Противник пытается пробиваться не только в саму Суджу, но и обойти город, отрезав пути на Курск, однако группировка ВС России в данном районе укрепляется расчётами FPV-дронов. Например, только подразделение "Панды" за непродолжительное время смогло поразить танк, несколько пикапов и пунктов временное дислокации ВСУ.

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Ранее Минобороны отчиталось об ударах планирующими авиабомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации и бронетехнике ВСУ. После получения разведданных их сбросил бомбардировщик Су-34. Экипаж благополучно вернулся на аэродром.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fortton

Матвей Константинов
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