Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА над Белгородской и Курской областями

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", — рассказали в оборонном ведомстве.