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19 августа, 04:13

Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА над Белгородской и Курской областями

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", — рассказали в оборонном ведомстве.

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Ранее сообщалось, что ВСУ при помощи дронов атаковали два села в Валуйском городском округе Белгородской области. Повреждения получил частный дом и автомобиль.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
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