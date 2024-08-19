Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА над Белгородской и Курской областями
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", — рассказали в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что ВСУ при помощи дронов атаковали два села в Валуйском городском округе Белгородской области. Повреждения получил частный дом и автомобиль.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek