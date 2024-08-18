Украинский FPV-дрон сдетонировал у частного дома в Белгородской области

ВСУ при помощи дронов атаковали два села в Валуйском городском округе Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале, повреждения получил частный дом и автомобиль.

"Два села Валуйского городского округа подверглись атакам со стороны ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В селе Логачёвка в результате детонации двух FPV-дронов повреждено одно частное домовладение", — написал чиновник в телеграм-канале.

В селе Новопетровка, которое также попало под обстрел ВСУ, повреждения получил один автомобиль. Из мирных жителей никто не пострадал.