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Силы ПВО России сбили шесть украинских дронов над Белгородской областью

18 августа, 12:42
ВСУ попытались ударить шестью дронами по российской территории. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

ВСУ попытались ударить шестью дронами по российской территории. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников самолётного типа в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. О пострадавших и разрушениях на земле информации нет.

"В период с 13:50 по 14:35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточняется в заявлении ведомства.

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Ранее сообщалось, что украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в селе Таволжанка под Харьковом. В машине на момент происшествия находилась супружеская пара. Мужчина погиб на месте, женщину оперативно доставили в больницу для оказания помощи.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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