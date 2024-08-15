Плюшевый кот спас девочку из Суджи при взрыве залетевшего в машину дрона ВСУ 15 августа, 12:57 Пострадавшая от дрона ВСУ девочка из Суджи. Обложка © Telegram / RT

Семья пыталась уехать из Суджи в Курск после начала атаки ВСУ, но в машину влетел украинский дрон. Находившаяся в салоне десятилетняя девочка спаслась благодаря плюшевой игрушке, которую прижимала к себе. Историю публикует RT.

Пострадавший от дрона ВСУ мальчик из Суджи. Фото © Telegram / RT

Как рассказала мама пострадавшей, её сына и дочь вывозили из-под обстрелов дядя с тётей. Однако в открытый автомобильный люк влетел беспилотник ВСУ и прогремел взрыв. По словам женщины, бомба была начинена металлическими шариками. В момент ЧП девочка прижимала к себе огромного плюшевого кота, который и принял на себя основной удар. У школьницы пострадало только колено, откуда врачи извлекли три осколка.

Брат девочки получил тяжёлую травму черепа. Мальчика доставили из Курска в Москву, где ему провели многочасовую операцию. Сейчас ребёнок уже пришёл в сознание и пытается вставать. Находившийся в машине мужчина также был прооперирован, у него осколочные ранения. Его жена отделалась небольшими царапинами.

Ранее Life.ru писал, что житель села Мартыновка в Курской области Виталий Скибин смог вырваться из лап ВСУ благодаря своей бабушке. Когда на регион напали украинские солдаты, 34-летний мужчина шёл в гости к пожилой женщине, однако дома её не оказалось. Бойцы ВСУ застали Скибина одного, связали и пригрозили позже расстрелять. Когда они вышли, в дом вернулась бабушка, развязала мужчину и помогла сбежать.

Авторы Татьяна Миссуми