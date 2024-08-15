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15 августа, 12:32

Житель Курской области рассказал, как бабушка спасла его от расстрела ВСУ

Житель курской Мартыновки смог спастись от расстрела ВСУ благодаря бабушке

Житель села Мартыновка в Курской области Виталий Скибин смог вырваться из лап ВСУ благодаря своей бабушке. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".

Когда на регион напали украинские солдаты, 34-летний мужчина пошёл домой к бабушке, чтобы присмотреть за пожилой женщиной, однако дома её не оказалось. В итоге украинские солдаты застали Скибина одного, связали и пригрозили расстрелять.

"Они говорят: что с тобой делать? Или давай тебя тут убьём, или давай свяжем в хате. Повели меня в дом назад. Сел я на диван, верёвками связали, а потом замотали скотчем", — вспоминает курянин.

После этого бойцы ВСУ оставили его дома, а сами пошли грабить соседние здания, тогда-то на помощь и подоспела бабушка.

"Она взяла ножик и разрезала (верёвки, — Прим. Life.ru). Дала мне куртку и сказала, чтобы я убежал", — рассказал он.

В итоге Скибин сутки прятался в канаве на окраине села и сбежал вместе с соседями. Им пришлось идти около четырёх часов, чтобы найти укрытие. По пути их обстреливали ВСУ.

Алаудинов посулил полное истребление "тающим" батальонам ВСУ под Курском
Алаудинов посулил полное истребление "тающим" батальонам ВСУ под Курском

Ранее командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о зачистке Мартыновки. По его словам, сейчас продолжается ликвидация наёмников в населённых пунктах Черкасское Поречное и Русское Поречное. Также стало известно о восстановлении контроля над селом Крупец. Тем временем потери ВСУ уже достигли 2,3 тысячи военных.

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Александра Мышляева
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