Житель Курской области рассказал, как бабушка спасла его от расстрела ВСУ

Житель села Мартыновка в Курской области Виталий Скибин смог вырваться из лап ВСУ благодаря своей бабушке. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".

Когда на регион напали украинские солдаты, 34-летний мужчина пошёл домой к бабушке, чтобы присмотреть за пожилой женщиной, однако дома её не оказалось. В итоге украинские солдаты застали Скибина одного, связали и пригрозили расстрелять.

"Они говорят: что с тобой делать? Или давай тебя тут убьём, или давай свяжем в хате. Повели меня в дом назад. Сел я на диван, верёвками связали, а потом замотали скотчем", — вспоминает курянин.

После этого бойцы ВСУ оставили его дома, а сами пошли грабить соседние здания, тогда-то на помощь и подоспела бабушка.

"Она взяла ножик и разрезала (верёвки, — Прим. Life.ru). Дала мне куртку и сказала, чтобы я убежал", — рассказал он.