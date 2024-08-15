Житель Курской области рассказал, как бабушка спасла его от расстрела ВСУ
Житель курской Мартыновки смог спастись от расстрела ВСУ благодаря бабушке
Житель села Мартыновка в Курской области Виталий Скибин смог вырваться из лап ВСУ благодаря своей бабушке. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".
Когда на регион напали украинские солдаты, 34-летний мужчина пошёл домой к бабушке, чтобы присмотреть за пожилой женщиной, однако дома её не оказалось. В итоге украинские солдаты застали Скибина одного, связали и пригрозили расстрелять.
"Они говорят: что с тобой делать? Или давай тебя тут убьём, или давай свяжем в хате. Повели меня в дом назад. Сел я на диван, верёвками связали, а потом замотали скотчем", — вспоминает курянин.
После этого бойцы ВСУ оставили его дома, а сами пошли грабить соседние здания, тогда-то на помощь и подоспела бабушка.
"Она взяла ножик и разрезала (верёвки, — Прим. Life.ru). Дала мне куртку и сказала, чтобы я убежал", — рассказал он.
В итоге Скибин сутки прятался в канаве на окраине села и сбежал вместе с соседями. Им пришлось идти около четырёх часов, чтобы найти укрытие. По пути их обстреливали ВСУ.
Ранее командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о зачистке Мартыновки. По его словам, сейчас продолжается ликвидация наёмников в населённых пунктах Черкасское Поречное и Русское Поречное. Также стало известно о восстановлении контроля над селом Крупец. Тем временем потери ВСУ уже достигли 2,3 тысячи военных.
Telegram / Зеленский