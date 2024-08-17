Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Харьковской области, один человек погиб

Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в селе Таволжанка под Харьковом. В машине на момент происшествия находилась супружеская пара. Мужчина погиб на месте, женщину оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в селе Таволжанка Харьковской области. В машине ехали два человека. В результате удара FPV-дрона от полученных травм водитель авто скончался на месте", — написал он.

У женщины множественные осколочные ранения. Медики оказывают ей необходимую помощь.