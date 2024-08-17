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17 августа, 09:17

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Харьковской области, один человек погиб

Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в селе Таволжанка под Харьковом. В машине на момент происшествия находилась супружеская пара. Мужчина погиб на месте, женщину оперативно доставили в больницу для оказания помощи. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в селе Таволжанка Харьковской области. В машине ехали два человека. В результате удара FPV-дрона от полученных травм водитель авто скончался на месте", — написал он.

У женщины множественные осколочные ранения. Медики оказывают ей необходимую помощь.

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Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ нанесли кассетный удар по автобусу с пассажирами в ЛНР. Согласно последним данным, пострадал 31 человек, среди которых 18 находятся в тяжёлом состоянии. Один из пассажиров скончался на месте, второй — в больнице.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Alieksieiev

Мария Любицкая
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