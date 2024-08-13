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13 августа, 11:18

ВСУ нанесли кассетный удар по автобусу с пассажирами в ЛНР. Есть погибший и много пострадавших

Пасечник: В Лисичанске ВСУ атаковали автобус, один человек погиб и 28 пострадали

Автобус, который обстреляли ВСУ в Лисичанске. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Автобус, который обстреляли ВСУ в Лисичанске. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник

Вооружённые силы Украины (ВСУ) во вторник, 13 августа, обстреляли Лисичанск в ЛНР, под удар попал автобус с людьми. По словам главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, один человек в результате случившегося погиб.

"Украинские националисты сегодня атаковали Лисичанск, применив боеприпас кассетного типа. Под удар врага попал автобус с людьми. Один человек погиб", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, пострадали 28 человек, среди них 12 — находятся в тяжёлом состоянии, ещё шестеро – в крайне тяжёлом. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Жительница Лисичанска устала прятаться в подвале и покинула город вместе с семьёй
Жительница Лисичанска устала прятаться в подвале и покинула город вместе с семьёй

Ранее Life.ru писал о том, что приспешники киевского режима ударили по мирным жителям ЛНР, задействовав американскую РСЗО HIMARS. По жилым домам было выпущено шесть реактивных снарядов. Серьёзные повреждения зафиксированы у двух городских девятиэтажек. Жертвами атаки стали два человека.

Никита Осипов
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