ВСУ нанесли кассетный удар по автобусу с пассажирами в ЛНР. Есть погибший и много пострадавших

Вооружённые силы Украины (ВСУ) во вторник, 13 августа, обстреляли Лисичанск в ЛНР, под удар попал автобус с людьми. По словам главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, один человек в результате случившегося погиб.

"Украинские националисты сегодня атаковали Лисичанск, применив боеприпас кассетного типа. Под удар врага попал автобус с людьми. Один человек погиб", — написал он в телеграм-канале.