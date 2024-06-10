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10 июня, 12:26

Жительница Лисичанска устала прятаться в подвале и покинула город вместе с семьёй

Жительница Лисичанска покинула город из-за непрекращающихся обстрелов

Народный фронт продолжает помогать жителям Донбасса, которые решили покинуть дом и перебраться в безопасное место. На этот раз волонтёры прибыли к Ольге, которая раньше проживала в Лисичанске Луганской области. В какой-то момент её семья просто устала от постоянно пролетающих в небе ракет и собрала вещи.

Жительница Лисичанска рассказала, как они всей семьёй покинули город. Видео © Предоставлено Life.ru

По словам Ольги, её семья около месяца просидела в подвале, укрываясь от обстрелов под звуки ревущих сирен. С ними был и пятилетний внук Ольги, которого приходилось укладывать в ванной или в коридоре. Семейство решило, что дальше так продолжаться не может.

Сейчас жизнь Ольги возвращается в привычное русло. Она поблагодарила Народный фронт за его деятельность, отметив, что такие организации действительно спасают людские жизни и помогают им пережить тёмные времена.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как руководитель исполкома Народного фронта прибыл в освобождённую Авдеевку. Волонтёры президентского движения раздали гуманитарную помощь жителям населённого пункта в Донецкой Народной Республике. Они привезли продукты питания, тёплую одежду, генераторы, бензин, а также сим-карты и газеты. Как заявили местные, российские добровольцы их просто "закормили".

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Life.ru

Владимир Озеров
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