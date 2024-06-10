Жительница Лисичанска устала прятаться в подвале и покинула город вместе с семьёй

Народный фронт продолжает помогать жителям Донбасса, которые решили покинуть дом и перебраться в безопасное место. На этот раз волонтёры прибыли к Ольге, которая раньше проживала в Лисичанске Луганской области. В какой-то момент её семья просто устала от постоянно пролетающих в небе ракет и собрала вещи.

Жительница Лисичанска рассказала, как они всей семьёй покинули город. Видео © Предоставлено Life.ru

По словам Ольги, её семья около месяца просидела в подвале, укрываясь от обстрелов под звуки ревущих сирен. С ними был и пятилетний внук Ольги, которого приходилось укладывать в ванной или в коридоре. Семейство решило, что дальше так продолжаться не может.

Сейчас жизнь Ольги возвращается в привычное русло. Она поблагодарила Народный фронт за его деятельность, отметив, что такие организации действительно спасают людские жизни и помогают им пережить тёмные времена.